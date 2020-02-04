Kapadokya Film Festivali başvuruları 10 Şubat’ta başlayacak

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ilki düzenlenecek olan Kapadokya Film Festivali için başvurular 10 Şubat’ta başlayacak. Festival, Türk ve dünya sinemasından seçkin filmlerle birbirinden değerli isimleri, Nevşehirli sinemaseverlerle buluşturacak.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’yı sinema sektörünün cazibe merkezlerinden biri haline getirecek Kapadokya Film Festivali için başvuru süreci 10 Şubat itibariyle başlayacak. Bu sene ilki gerçekleştirilecek Kapadokya Film Festivali, bölgenin eşsiz coğrafyası ve kültüründen aldığı ilhamla, yurt içi ve yurt dışından seçkin filmler ve çok sayıda önemli sinemacıyı Nevşehir’de bir araya getirecek.

29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arası düzenlenecek olan ve çok sayıda önemli etkinlik ve sürpriz bölümlerin planlandığı Kapadokya Film Festivali’ne dair ayrıntılar ve başvuru sürecine dair tüm detaylar önümüzdeki günlerden itibaren kamuoyuyla paylaşılacak.