Son Dakika
Kapadokya Film Festivali başvuruları 10 Şubat’ta başlayacak
Nevşehir Belediyesi Tarafından Bu Yıl 29 Mayıs-3 Haziran Tarihleri Arasında İlki Düzenlenecek Olan Kapadokya Film Festivali İçin Başvurular 10 Şubat’ta Başlayacak. Festival, Türk Ve Dünya Sinemasından Seçkin Filmlerle Birbirinden Değerli İsimleri, Nevşehirli Sinemaseverlerle Buluşturacak.
Nevşehir 04.02.2020, 13:56
Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ilki düzenlenecek olan Kapadokya Film Festivali için başvurular 10 Şubat’ta başlayacak. Festival, Türk ve dünya sinemasından seçkin filmlerle birbirinden değerli isimleri, Nevşehirli sinemaseverlerle buluşturacak.
29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arası düzenlenecek olan ve çok sayıda önemli etkinlik ve sürpriz bölümlerin planlandığı Kapadokya Film Festivali’ne dair ayrıntılar ve başvuru sürecine dair tüm detaylar önümüzdeki günlerden itibaren kamuoyuyla paylaşılacak.