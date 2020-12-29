NEVŞEHİR(MHA) Kültür ve Turizm Bakanlığının Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışmasına katılan Menekşe, "Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından ilimizin ve bölgemizin stratejisinin ana hatlarını paylaşmak, turizm tanıtımı kapsamında faaliyetler gerçekleştiren paydaşlarımızla ortak akıl oluşturmak ile ilgili toplantımızı Nevşehir Valimiz Sn. İnci Sezer Becel ve şehir protokolümüzün katılımlarıyla gerçekleştirdik. Ülkemizin ve Dünya turizminin gözdesi olan Kapadokya bölgemiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.