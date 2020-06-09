Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Hak Sahiplerine Kamulaştırma Bedeli Ödemelerine Başlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Kalesi etrafında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, kamulaştırma talebinde bulunan ve uzlaşma sağlanan hak sahibine ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Projede kamulaştırma talebinde bulunan kişilerin söz konusu alacaklarını tahsil edebilmeleri için Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvurarak burada tapu devir işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

İşlemleri tamamlanan hak sahiplerine alacakları tutarlar, Ziraat Bankası kanalıyla hesaplarına yatırılacak.

“Hamdolsun bir sözümüzü daha tuttuk.” diyen Belediye Başkanı Rasim Arı, 2 Milyon 58 bin lira tutarındaki ödemeden 148 hak sahibinin faydalanacağını belirtti.

Hak sahiplerinin uzun süredir beklediği ödemelerin geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yaptığı ziyarette ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’un Nevşehir ziyaretinde gündeme geldiğini hatırlatan Başkan Arı, “Hak sahiplerinin uzun süredir beklediği ödemeler için seçimlerden önce söz vermiştik. Nihayet bu sorunu da çözüme kavuşturduk. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.



