Kabak çekirdeği mesaisi devam ediyor

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir’in merkeze bağlı bazı köy ve beldeler ile Acıgöl ve Ürgüp ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen kuru yemişlik kabak çekirdeğinin kavrulması için bazı fırınlarda kavurma işlemleri sabaha kadar devam ediyor.

Nevşehirli fırıncı Salih Yeşilyurt, 20 yıldan beri kabak çekirdeği kavurduğunu belirterek, en leziz kavrulmuş kabak çekirdeğinin elde edilmesi için 45 dakikalık bir sürenin yeterli olduğunu söyledi.

Tarlada kabağın içi açılarak elde edilen kabak çekirdeklerinin yaş hali ile fırına getirildiğini ifade eden Yeşilyurt, “Yaş haldeki kabak çekirdeğini tuz ile karıştırırız. Kimi yerlerde süt ile de karıştırılıp kavurma işlemi yapılır. Kimi zaman kabak çekirdeğini tüccara yetiştirebilmek için sabah saatlerine kadar kavurma yaptığımız da oluyor” dedi.