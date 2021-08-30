Son Dakika

Jeopark meclis gündemine geliyor

Nevşehir Belediyesinin Eylül ayı toplantısı 01 Eylül Salı günü yapılacak.

Nevşehir 30.08.2021, 20:25
Jeopark meclis gündemine geliyor

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda Nevşehir'e jeopark kurulması konusu da ele alınacak.  

Başkan Mehmet Savran'ın önderliğinde yapılacak toplantıda; Nevşehir belediyesi okul servisleri araçları yönetmeliği, Nevşehir belediyesi taksi durakları ve ticari taksi yönetmeliği ve Nevşehir belediyesi özel halk otobüsleri yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi. 

iç borçlanmanın görüşülmesi, 2022 yılı gelir tarifesinin görüşülmesi, dolu kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesi, ilimiz fatih sultan mahallesi 2 ada, 89 nolu parselin tapudan terkin edilmesi, imar plan değişikliğinin görüşülmesi, imar plan değişikliğinin görüşülmesi ve  

jeopark kurulması sürecine katılım sağlanması konuları ele alınacak.  

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@