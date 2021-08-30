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Jeopark meclis gündemine geliyor
Nevşehir Belediyesinin Eylül ayı toplantısı 01 Eylül Salı günü yapılacak.
Nevşehir 30.08.2021, 20:25
NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda Nevşehir'e jeopark kurulması konusu da ele alınacak.
iç borçlanmanın görüşülmesi, 2022 yılı gelir tarifesinin görüşülmesi, dolu kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesi, ilimiz fatih sultan mahallesi 2 ada, 89 nolu parselin tapudan terkin edilmesi, imar plan değişikliğinin görüşülmesi, imar plan değişikliğinin görüşülmesi ve
jeopark kurulması sürecine katılım sağlanması konuları ele alınacak.