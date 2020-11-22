Jandarma Kavşağı’na Dev Ay Yıldız
Nevşehir Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Caddesi’ndeki Jandarma Kavşağı‘na ışıklı dev ay yıldız yerleştirildi.
Son dönemde gerçekleştirdiği kavşak düzenlemeleri ile şehre estetik bir görünüm kazandıran Nevşehir Belediyesi, Avanos yolu üzerindeki Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan Jandarma Kavşağı’ndaki çalışmalarını tamamladı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yeniden düzenlenen kavşağa 8 metre yüksekliğinde Türk bayrağının simgesi ay-yıldız figürü yerleştirildi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde imalatı gerçekleştirilen ve led aydınlatması Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik Servisi’nce yapılan figürün etrafına çeşitli türde süs bitkileri ve çiçekler dikildi.
Ay-yıldız figürü özellikle akşam saatlerinde kırmızı-beyaz renkli ışıkları ile Jandarma Kavşağı’nı süslerken çalışmanın tamamlanması ile vatandaşların beğenisini toplayan Ay Yıldız armatürü önünde birçok vatandaş fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştılar.