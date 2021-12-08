JAKEM Komutanı Uysal’dan NTB'ye İade-i Ziyaret

Nevşehir'de göreve başlamasının ardından kendilerine “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunan Nevşehir Ticaret Borsası’na iade-i ziyaret eden JAKEM Komutanı Jandarma Albay İlyas Uysal'a, NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Meclis Başkanı Mehmet Havalı ev sahipliği yaptı.

Nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, iade-i ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Nevşehir'in tarımıyla, tarımsal ticaret hacmi ile, ekonomik yapısıyla her zaman tükettiğinden daha fazla üreten bir il olduğunu belirterek asayişle ilgili güvenlik kolu olan Jandarma teşkilatına sonsuz güvenleri olduğunu ifade etti.

Nevşehir JAKEM Komutanı Jandarma Albay İlyas Uysal ise; "Nevşehir Kapadokya gibi önemli bir turizm değeri ile huzurlu bir kent, bu huzurun daha da artması adına teşkilat olarak görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf, iyi dilek ve hayır temennileri ile son buldu.