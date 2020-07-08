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JAKEM Komutanı Altın’dan Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyareti
NEVŞEHİR AT VE KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ (JAKEM) KOMUTANI JANDARMA ALBAY ERCAN ALTIN, NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN’İ ZİYARET ETTİ.
Nevşehir 08.07.2020, 12:13
Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Jandarma Albay Ercan Altın’a teşekkür eden Rektör Aktekin, kendileriyle bir süre görüştü.