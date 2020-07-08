JAKEM Komutanı Altın’dan Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyareti

Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

Rektör Aktekin’i makamında ziyaret eden JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Jandarma Albay Ercan Altın’a teşekkür eden Rektör Aktekin, kendileriyle bir süre görüştü.