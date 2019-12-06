İZDES Heyet Üyeleri, Valiliğimize Ziyarette Bulundu

İlimizde, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce’nin başkanlığında yapılacak inceleme ve çalışmalar öncesi İZDES Üyelerinden oluşan heyet, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’a bilgilendirme ziyaretinde bulundu.

Heyet üyeleri Nevşehir’de yapılacak çalışmalarla ilgili Vali Aktaş’a bilgiler vererek, kendilerini kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.

Vali İlhami Aktaş, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) heyetini Nevşehir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarete; Strateji Geliştirme Başkanlığı İçişleri Uzmanı Gökhan Yediren, Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kadir Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürü Jandarma Albay Binali Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı Mustafa Esin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Levent Kepçeli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yusuf İzzet Karaman katıldı.