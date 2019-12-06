İZDES Heyet Üyeleri, Valiliğimize Ziyarette Bulundu
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında, İZDES Üyelerinden oluşan heyet, Nevşehir Valiliğine ziyarette bulundu.
İlimizde, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce’nin başkanlığında yapılacak inceleme ve çalışmalar öncesi İZDES Üyelerinden oluşan heyet, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’a bilgilendirme ziyaretinde bulundu.
Vali İlhami Aktaş, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) heyetini Nevşehir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarete; Strateji Geliştirme Başkanlığı İçişleri Uzmanı Gökhan Yediren, Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kadir Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürü Jandarma Albay Binali Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı Mustafa Esin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Levent Kepçeli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yusuf İzzet Karaman katıldı.
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