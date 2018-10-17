İYİ Partinin il yönetimi açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) İl Başkanı Tuncay Karataş’ın başkanlığında oluşturulan 30 kişilik yönetim kurulu ve 9 Kişilik disiplin kurulunda şu isimler yer alıyor:
Yönetim Kurulu; Tuncay Karataş (Başkan), Hasan Yarımca, Mehmet Ali Arslan, Yaşar Usalan, İrfan Yılmaz, Ömer Doğan, Bilal Dirikoç, Halil Çimen, Bahtiyar İlleez, Ferhat Korkmaz, Ahmet Yücel, Bayram Ali Kocatepe, Cengiz Müezzinoğlu, Zeynep Çayır, Mehmet Odabaşı, Yeliz Doğan, Önder Özaltın, Avşar Korkmaz, Birgül Güngören, Emine Arslan, Ayşe Duru, Mehmet Altan, Oğuzhan Yırtıcı, Mehmet Erdoğan, Caner Demir, Önder Öz, Ersin Şenal, Serdar Yesari Özcan, Ahmet Sicim, Kerem Öztürk.
Disiplin Kurulu ; Engin Karakaya, Mustafa Er, Barış Solak, Muammer Karataş, Hayri Genç, Mehmet Bahadır Dedeoğlu, Şahin Usalan, Kamil Doğan, Cavit Ersoy.