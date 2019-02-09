İYİ Partili adayları basınla buluştu

NEVŞEHİR(MHA) Düzenlenen etkinliğe İYİ Parti İl Başkanı Tuncay Karataş’ın yanı sıra Merkez İlçe Başkanı Yalçın Yiğit, Kadın Kolları Başkanı Emine Arslan, İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan, Gülşehir belediye Başkan Adayı Vahdi Arısoy, Uçhisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Türke, Kalaba belediye başkan adayı İzzet Taştak, Partili yöneticiler ve basın mensupları katıldılar.

Toplantıda konuşan İYİ Parti İl Başkanı Tuncay Karataş, toplantıya katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür ederken, Partinin belediye başkan adaylarının bulundukları yerleşim merkezlerinde sevilen, sayılan kişiler olduklarına dikkat çekti.

İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan ise, bu memlekette yaşayan bir insan olarak göreve gelmeleri durumunda yapacakları her türlü çalışmada halkın görüşlerini alacaklarını, vatandaşın görüşlerine başvurulmadan bir çalışmanın yapılmayacağını dile getirdi.

Organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.