İYİ Partide görev dağılımı yapıldı

Geçtiğimiz günlerde Parti genel merkezince onaylanan il yönetimini kamuoyuna açıklayan İYİ Parti il başkanlığında yeni yönetim kendi arasındaki görev dağılımını da yaptı.

İYİ Partide görev dağılımı yapıldı
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NEVŞEHİR(MHA) Çeşitli çalışma gruplarının da oluşturulduğu görev dağılımında yönetim kurulu üyeleri şu görevleri aldılar:

İl Başkanı : Tuncay Karataş

Kadınlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Emine Arslan

Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcıları : Yaşar Usalan, Ahmet Yücel, Halil Yücel, Avşar Korkmaz, Önder Özaltın, Bahtiyar İlleez

Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Ömer Doğan

Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Cengiz Müezzinoğlu

Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcıları : Caner Demir, İrfan Yılmaz, Mehmet Erdoğan, Ferhat Korkmaz, Önder Öz, Ayşe Duru

Hukuk ve Seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcıları : Engin Karakaya ve Mehmet Altan

Genel Sekreter : Mehmet Ali Arslan

Muhasip : Hasan Yarımca

Partide siyasi etkinlikler ve aktiviteler, turizm, tarım, madencilik, sanayi, eğitim ve belediye hizmetleri başlıklarında da ayrı ayrı çalışma grupları oluşturuldu.

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