İYİ Partide görev dağılımı yapıldı

NEVŞEHİR(MHA) Çeşitli çalışma gruplarının da oluşturulduğu görev dağılımında yönetim kurulu üyeleri şu görevleri aldılar:
İl Başkanı : Tuncay Karataş
Kadınlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Emine Arslan
Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcıları : Yaşar Usalan, Ahmet Yücel, Halil Yücel, Avşar Korkmaz, Önder Özaltın, Bahtiyar İlleez
Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Ömer Doğan
Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Cengiz Müezzinoğlu
Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcıları : Caner Demir, İrfan Yılmaz, Mehmet Erdoğan, Ferhat Korkmaz, Önder Öz, Ayşe Duru
Hukuk ve Seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcıları : Engin Karakaya ve Mehmet Altan
Genel Sekreter : Mehmet Ali Arslan
Muhasip : Hasan Yarımca
Partide siyasi etkinlikler ve aktiviteler, turizm, tarım, madencilik, sanayi, eğitim ve belediye hizmetleri başlıklarında da ayrı ayrı çalışma grupları oluşturuldu.