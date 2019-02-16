İYİ Parti Uçhisar belde teşkilatı açıldı

NEVŞEHİR(MHA) CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’ın yanı sıra İYİ Parti İl Başkanı Tuncay Karataş, Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan, Uçhisar belediye başkan adayı Mehmet Türke, İYİ Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Emine Arslan, CHP ve İYİ Partili yöneticiler ile çok sayıda belde sakini açılış programına katıldı.

İstiklal Marşının okunması ve Saygı duruşuyla başlayan programda konuşan CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, kendisinin sadece CHP’lilerin değil tüm Nevşehir’in Milletvekili olduğuna dikkat çekti.

Sarıaslan, Kapadokya bölgesindeki kaçak yapılaşmaya her zaman karşı duracaklarını ifade ederken, ülkenin ekonomik açıdan hiç iyi bir durumda olmadığının da altını çizdi.

İYİ Parti İl Başkanı Tuncay Karataş, Uçhisar adayı Mehmet Türke’nin belde de seçimleri kazanacağına inandıklarını dile getirirken, belde teşkilatı ve seçim bürosu açılışına gösterdikleri ilgiden dolayı belde sakinlerine teşekkür etti.

İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan’da konuşmasında programa katılan kalabalığa bakıldığında başkan adayı Türke’nin çoktan işi bitirdiğine değindi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti belde teşkilatı ve seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından programa katılanlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.