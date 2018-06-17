İYİ Parti Milletvekili Adayı Musa Ertaş seçim çalışmalarına devam ediyor

24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri yaklaştıkça IYI Partinin de temposunu artırdı

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Musa Ertaş ise sahayı ve alanları bir dakika olsun boş bırakmıyor. Gittiği her alanda vatandaşlara Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in ve Nevşehir için seçim vaatlerini anlatarak partisi ve kendisi için de oy istiyor.

Nevşehir de yaptığı yatırımlar ve çalışmaları ile tanınan Milletvekili Adayı Ertaş’ı gören seçmenin Adaya sorduğu ilk soru ne olacak bu memleketin hali oluyor.

İYİ Parti Nevşehir 1.sıra Milletvekili Adayı Musa Ertaş 2. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Fatih Şahin ve 3. Sıra adayı Hüseyin sevindik ve İlçe Başkanlıkları ile birlikte Nevşehir’in İlçelerini ve köylerini ziyaret etti. Seçim öncesi çalışmalarına hız veren teşkilat üyeleri, ve milletvekili adayları kapı kapı dolaşarak, vatandaşlardan destek istiyor.

İYİ Parti 1. sıra Milletvekili Adayı Musa Ertaş , İYİ Parti'nin hedeflerinden söz ederek vatandaşların sorularını cevaplıyor.