İYİ Parti Milletvekili Adayı Musa Ertaş seçim çalışmalarına devam ediyor

Nevşehir de yaptığı yatırımlar ve projeleri ile tanınan Musa Ertaş iyi parti milletvekili adayı olduktan sonra seçim çalışmaları sırasında meydanlarda konuştuğu ve görüştü partili partisiz tüm seçmenler tarafından ilgi görüyor .

İYİ Parti Milletvekili Adayı Musa Ertaş seçim çalışmalarına devam ediyor
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24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri yaklaştıkça  IYI Partinin de temposunu artırdı

İYİ Parti Nevşehir  Milletvekili Adayı Musa Ertaş  ise sahayı ve alanları bir dakika olsun boş bırakmıyor. Gittiği her alanda vatandaşlara Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in ve Nevşehir  için   seçim vaatlerini anlatarak partisi ve kendisi için de oy istiyor.

Nevşehir de yaptığı yatırımlar ve çalışmaları ile tanınan Milletvekili Adayı Ertaş’ı gören seçmenin Adaya sorduğu ilk soru ne olacak bu memleketin hali oluyor.

İYİ Parti Nevşehir 1.sıra Milletvekili Adayı Musa Ertaş  2. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Fatih Şahin  ve 3. Sıra adayı Hüseyin sevindik ve İlçe Başkanlıkları ile birlikte  Nevşehir’in İlçelerini ve köylerini ziyaret etti. Seçim öncesi çalışmalarına hız veren teşkilat üyeleri, ve milletvekili adayları kapı kapı dolaşarak, vatandaşlardan destek istiyor.  

İYİ Parti 1. sıra Milletvekili Adayı Musa Ertaş , İYİ Parti'nin hedeflerinden söz ederek vatandaşların sorularını cevaplıyor.

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