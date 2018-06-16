İyi Parti Milletvekili Adayı Ertaş , Partinin Ulusal Eğitim Stratejisini Anlattı

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adayı Musa Ertaş, partinin ulusal eğitim stratejisi hususunda açıklamalarda bulundu.

Ertaş, “Bir devletin, insanlarını yaşatmaktan sonraki en önemli işlevi olan eğitime baktığımızda acı gerçek, insan kalitemizin çok altında bir eğitim sistemimiz olduğunu görmekteyiz. Bugünkü sistem, içerik olarak 21. yüzyılı kavrayamadığı gibi, yaşanan ekonomik adaletsizliğin çocuklara da yansıtıldığını, iyi okul-kötü okul, özel-devlet ayrımlarının kaldırılamaz bir noktaya geldiğini görüyoruz. Oysa çocuklarımız için kabul edilebilir tek ayrımın, beceri ve yeteneklerine göre bir farklılaşma olması lazımdır, o da, aile isterse uygulanabilmelidir, Disiplinli olmak, çalışkanlık ve insan haklarına saygı göstermek, Milli değerlerine sahip çıkmak bu politikanın temelini oluşturacaktır. Erken çocukluk eğitimi, ihtiyaca yönelik güçlü mesleki eğitim ve mükemmel üniversite eğitimi sağlanacaktır. Mesleki eğitim teşvik edilerek, fabrikaların içinde meslek okulları kurulacak ve eğitim kalitesi artırılacaktır. Tüm bunlarla hedeflenen demokrat, yaratıcı ve özgür bireyler yetiştirmektir” dedi.