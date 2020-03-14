İYİ Parti merkez ilçe kongresi yapıldı

NEVŞEHİR(MHA) İYİ Parti İl Başkanı Ali Karaaslan’ın yanı sıra, ilçe başkanları ve Partililerin katıldıkları merkez ilçe kongre kongresi saygı duruşunun yapılmasının ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığına Gülşehir eski belediye başkanı Vahdi Arısoy’un getirildiği toplantıda merkez ilçe başkanlığının faaliyet raporları da okunarak ibraz edildi.

Kongrede konuşan Merkez İlçe Başkanı Gürbüz Ekici, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmalarla birlikte üye sayısını % 150 artırdıklarını, çalışmalarının bundan sonra da hızla devam edeceğini belirtti.

İYİ Parti Merkez İlçe Yönetimi Gürbüz Ekici (Başkan), Kamuran Demirsoy, Halil Çimen, Mehmet Kansız, Bahadır Dedeoğlu, Ahmet Koşar, Adem Ozansoy, Metin Akyürek, Mehmet Pişkin, Mustafa Kozan, Ali Karataş, Hakkı Temel, Yaşar Ekici, Selami Sarı, Yusuf Karmaz, Oğuz Ekici, Nuran Karaaslan, Hayriye Odabaşı, Berna Toprakçıer, Ayten Kürekli, Münire Arzuoğlu, Abdullah Yırtıcı isimlerinden oluştu.