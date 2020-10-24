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İYİ Parti il başkanından büyük iddia "Akşener yakında Tayyibi geçecek"
İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay oldukça iddialı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.
Nevşehir 24.10.2020, 10:00
Kamuoyu araştırmalarına göre bugünlerde Erdoğan'ın % 40 seviyelerinde oy oranı bulunurken, Akşener'in % 38 civarında bir oy potansiyeline ulaştığını belirten İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, çok yakın bir zamanda partiye olan teveccühün artışıyla Akşener'in Erdoğan'ın önüne geçeceğine gönülden inandıklarını dile getirdi.