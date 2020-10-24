İYİ Parti il başkanından büyük iddia "Akşener yakında Tayyibi geçecek"

NEVŞEHİR(MHA) İl Kongresinde İYİ Partiye büyük bir ilginin olduğunu, AK Partiden sonra İYİ Partinin şehrin ikinci siyasi partisi olacağını belirten İl Başkanı Ömer Ay, bu kez yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'in AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçeceğini iddia etti.

Kamuoyu araştırmalarına göre bugünlerde Erdoğan'ın % 40 seviyelerinde oy oranı bulunurken, Akşener'in % 38 civarında bir oy potansiyeline ulaştığını belirten İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, çok yakın bir zamanda partiye olan teveccühün artışıyla Akşener'in Erdoğan'ın önüne geçeceğine gönülden inandıklarını dile getirdi.