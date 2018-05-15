İYİ Parti'den NGC'ye ziyaret

İYİ Parti Nevşehir il yönetimi Nevşehir Gazeteciler Cemiyetini (NGC) ziyaret etti.

İYİ Parti'den NGC'ye ziyaret
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İYİ Parti İl Başkanı Serkan Canpolat, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte NGC´yi ziyaret etti.

NGC Başkanı Bayram Ekici ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet bir süre görüştü.Ziyarette konuşan Canpolat, gazetecilerin önemli bir görev yaptığını belirterek, İYİ Parti´ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

İYİ Parti´ye çok büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Canpolat, 24 Haziran´da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde partilerinin çok büyük bir başarı yakalayacağını ifade etti. NGC Başkanı Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Canpolat ve yönetimine başarılar diledi.

Kaynak: Muskarahaber.com

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