İYİ Parti'den NGC'ye ziyaret

İYİ Parti İl Başkanı Serkan Canpolat, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte NGC´yi ziyaret etti.

NGC Başkanı Bayram Ekici ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet bir süre görüştü.Ziyarette konuşan Canpolat, gazetecilerin önemli bir görev yaptığını belirterek, İYİ Parti´ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

İYİ Parti´ye çok büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Canpolat, 24 Haziran´da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde partilerinin çok büyük bir başarı yakalayacağını ifade etti. NGC Başkanı Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Canpolat ve yönetimine başarılar diledi.

Kaynak: Muskarahaber.com