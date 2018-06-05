'İYİ bir Nevşehir için tüm gücümüzle çalışacağız'

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adayı Ertaş, “Nevşehir’imizin daha gelişmiş, daha refah içerisinde olması ve işsizliği yok etmek için 3T hedefinde olacağız. Tarım, Turizm ve Ticaret vazgeçilmez unsurlarımız olacak. Üretimin ve üretmenin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Üreten bir Nevşehir ve Türkiye güçlenecektir. Dış etkenlerden korunup insanlarımızın yaşam ve refah seviyesi artacaktır. İYİ Parti olarak fabrikaları satmak yerine fabrikaları kurmak hedefinde olacağız. Üreticinin ve işçinin daima yanında olacağız. Ayakları yere basan, güven veren, sağlam bir ekonomi olmadan Nevşehir’i ve Türkiye’yi geleceğe taşıyamazsınız. Bu yüzden Milletimizle sözleşme yaparak İYİ bir Nevşehir için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.