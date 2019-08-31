İşte Nevşehir Belediyespor’un Son Transfer Bombası

Nevşehir Belediyespor, Boluspor’dan Yasin Dülger’i transfer etti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Nazilli Belediyespor forması giyen ve 16 gol 15 asistlik bir performansla dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu bundan böyle Nevşehir Belediyespor’un başarısı için ter dökecek.

Transferin flaş takımı Nevşehir Belediyespor, transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Boluspor’dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Dülger’i kadrosuna kattı. Sol ayaklı olmasına karşın sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da oynayan 1,78 boyundaki genç oyuncu akşam saatlerinde kırmızı beyazlı kulübün Nar tesislerine gelerek yeni takımı ile sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu Nazilli Belediyespor’da kiralık olarak geçiren ve Türkiye Kupası ve ligde attığı 16 golün yanı sıra 15 asisti ile dikkat çeken ve birçok kulübün transfer listesinde olan Yasin Dülger, futbola Boluspor’un alt yapısında başladı. Gösterdiği performans ile kısa sürede A takıma yükselen Dülger buradan Erzincanspor’a transfer oldu. Bir dönem Çorum Belediyespor forması da giyen Yasin Dülger, yeni sezonda gollerini Nevşehir Belediyespor için atacak.