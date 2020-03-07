Son Dakika
İşkur’dan Dünya Kadınlar Gününde Anlamlı Eğitim
Nevşehir 07.03.2020, 16:19
Nevşehir İŞKUR İş Kulübü olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kurumumuz ile Nevşehir Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İğne Oyası mesleğinde kurs gören kursiyerlerimize yönelik 5-6 Mart 2020 Tarihleri arasında yoğunlaştırılmış iş arama beceri seminerleri düzenlenmiştir. Yapılan seminer sonucunda kursiyerlerimize iş arama becerileri, iş arama ağı oluşturma, beden dili ve imaj yönetimi, özgeçmiş hazırlama ve mülakat türleri hakkında eğitimler verilmiştir. Kursiyerlerimizin mezun olduktan sonra iş arama süreçlerine aktif katılımlarının sağlanarak profesyonel bir bakış açısı ile iş arama motivasyonlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.