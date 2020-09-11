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İşkur Okullarda Çalıştırılmak Üzere 642 İşçi Alacak
Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı okullarda görevlendirilmek üzere 642 işçi alım süreci yeniden başladı
Nevşehir 11.09.2020, 13:52
Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğünden daha önce yapılan açıklama ile Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda çalıştırılmak üzere başvuruları başlayan 642 kişilik toplum yararına program başvuruları 2.08.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu kararla okulların açılmasının 21.09.2020 tarihine ertelemesi üzerine durdurulmuşken Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden bu gün yapılan açıklama da başvuruların bu gün itibariyle tekrar başladığı belirtilmiştir.
Bu kapsamda başvuralar 11/09/2020 tarihinde başlayacak 15/09/2020 tarihinde son bulacaktır.