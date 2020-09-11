İşkur Okullarda Çalıştırılmak Üzere 642 İşçi Alacak

Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğünden daha önce yapılan açıklama ile Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda çalıştırılmak üzere başvuruları başlayan 642 kişilik toplum yararına program başvuruları 2.08.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu kararla okulların açılmasının 21.09.2020 tarihine ertelemesi üzerine durdurulmuşken Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden bu gün yapılan açıklama da başvuruların bu gün itibariyle tekrar başladığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda başvuralar 11/09/2020 tarihinde başlayacak 15/09/2020 tarihinde son bulacaktır.

Başvuruya ilişkin 17/09/2020 Perşembe günü Nevşehir Valiliği toplantı salonunda komisyon huzurunda pandemi süreci nedeni ile halka kapalı olarak noter kurası gerçekleştirilecek olup başvurular, internet üzerinden e-sube.iskur.gov.tr adresinden ve telefonla ALO 170 hattından yapılacaktır. Pandemi dolayısıyla İŞKUR hizmet binasından başvuru alınmayacaktır. Ayrıca erteleme öncesi programa başvuran adayların başvurusunun yeni talebe aktırıldığından dolayı yeni bir başvuru yapmalarına gerek olmadığı bilgisi de paylaşılmıştır.







