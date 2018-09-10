İŞKUR okullarda çalıştırılmak üzere 420 işçi alacak

Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğünce Belediyeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yıl içerisinde daha önce gönderilmiş olan işçilere ilaveten Nevşehir’e belirlenen kontenjan dâhilinde okul temizliklerinde 9 ay çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacak.

Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce, Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne okullarda çalıştırılmak üzere 420 kişilik işçi alım kontenjanı verildiği, 11 Eylül 2018 tarihinde başvurularının başlayıp kura çekme yöntemiyle işçilerin belirleneceği” belirtildi.