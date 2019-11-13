İşkur Hız Kesmeden Çalışmalarına Devam Ediyor

Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık Barata Nevşehir’e bağlı Çat Kasabasını ziyaret ederek Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk ve Halk Eğitim Merkezi Müdür’ü ile beraber, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yapılan protokol kapsamında Çat Kasabasında Ev Tekstil tasarlama mesleğine ilişkin düzenlenen ve 20 katılımcının eğitim aldığı kursu ziyaret ettiler. İl Müdürü Barata,İŞKUR tarafından düzenlenen Meslek Edinme Kursları kapsamında özellikle ev hanımlarının ufkunu açarak meslek sahibi olmalarında katkı sağladıklarını dile getirdi.

Ertürk ve Barata aynı zamanda Çat Kasabasında Faaliyet gösteren Kalsedon Cave Suites Otelini ziyaret ederek otel yetkilileri ile sektöre ilişkin İŞKUR Teşviklerine yönelik istişarede bulundular.