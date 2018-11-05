İmar Barışını Suistimal Edenlere Fırsat Verilmeyecek

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsayan imar barışı için başvurular devam ederken 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak binalar ise tespit edildiği takdirde yıkılarak cezai işlem uygulanacak.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir genelinde ve özellikle Kapadokya Bölgesinde yasak bölgelerde izinsiz yapılaşmaya ilişkin suistimallerin engellenmesi hususunda gerekli yasal tedbirlerin alınması açısından uydu fotoğrafları, arazi tespit çalışmaları ve ilgili Belediye Başkanlıkları eliyle tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İmar barışı kapsamında şehirleşme alanında birçok sorunun çözüldüğünü ancak bundan sonra aynı sorunların tekrar yaşanmasına ve bir turizm bölgesi olan doğa güzellikleriyle dolu Kapadokya bölgesinin doğal güzelliğini, görünümünü bozacak yapıların oluşmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.