İmam Hatip Hafız Necip Usta Ebediyete Uğurlandı

Nevşehir’in manevi büyüklerinden emekli İmam Hatip Cemil Usta’nın babası ve çok sayıda Hafız talebe yetiştirmiş olan Emekli İmam Hatip Hafız Necip Usta, bir süre tedavi gördüğü rahatsızlığının ardından hayatını kaybetti.

Öğle namazına müteakip Acıgöl İlçesine bağlı Karapınar Kasabası Yukarı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, dualarla uğurlandı.

Cenazeye; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Diyanet İşleri Başkanlığı Başdanışmanı Ahmet Belada, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belde Belediye Başkanları, İl Müftüsü Yakup Öztürk, STK temsilcileri, din görevlileri, daire müdürleri, Kur’an kursu öğreticileri, vatandaşlar ve merhumun yakınları katıldı.

Vali Aktaş, merhum Hafız Necip Usta’nın ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu ve merhuma Allah’tan rahmet diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak merhum Hafız Necip Usta, Karapınar Mezarlığında toprağa verildi.