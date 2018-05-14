İlkokul Öğrencisi Bolat’ın Hayali Gerçek Oldu

Ziyarette Emre Kaan Bolat’a Derinkuyu AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Serdal Pala, Öğretmeni Aylin Akyüz, Annesi Döne Karabakla eşlik etti.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Pala Öğrenci Bolat’ın ilkokul’a başladığından beri Nevşehir Valisiyle tanışmak istediğini ve kendilerini görmeyi arzuladığını bu nedenle sınıf öğretmeni ve annesi ile birlikte bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Meclis Üyesi Pala ve beraberindeki heyet kabullerinden dolayı Vali Aktaş’a teşekkür etti.

Vali Aktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Emre Kaan Bolat’ı Valilik makam koltuğuna oturtarak, kendisi ile bir süre sohbet ettin ardından hatıra fotoğrafı çekindi.