İlimizde “24 Kasım Öğretmenler Günü” Törenlerle Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili kutlama programı kapsamında Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR tarafından çelenk konulması ile başladı. Akabinde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve görevleri başında şehit düşen meslektaşlarımız anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklâl Marşımız okundu.

Etkinlikler çelenk sunumunun ardından Şube Müdürümüz Hanifi ŞAHİN ve beraberindeki öğretmenlerimizin İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR’i makamında ziyaret etmesiyle devam etti. İl Müdürümüz öğretmenlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek günlerini kutladı.

Kutlamalarımız İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. Sayın Valimiz İnci SEZER BECEL, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Furkan FERALAN, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İsmet ÇINAR, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Sayın J. Kd. Albay Bahittin Murat YAKIN, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Sayın Jandarma Albay İlyas UYSAL, Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sayın Raşit TOSUN, Sosyal Güvenlik Kurumu Nevşehir İl Müdürü Sayın Mehmet BALTACI, Nevşehir İl Müftüsü Sayın Ahmet Celalettin ALTUNKAYA, Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Sayın Şinasi İNANICI, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Muhsin ÖZDEMİR, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Murat SALTIK, Şube Müdürlerimiz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerimiz teşrif ettiler.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunmasıyla başlayan programda İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında “Yarınlarımızın ümidi yavrularımızın tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesiller olarak yetişmesi için görevini fedakârca ifa eden öğretmenlerimizin hakkı ödenemez. Onlar sahip oldukları meslek aşkıyla hiçbir karşılık beklemeden, zaman ve mekândan bağımsız bir gönül işini yüklenmiştir. Üstlendikleri sorumlulukla istikbalimizin mimarı olmuş ve her mesleği kaleminden çıkarmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bugünde, bedeli hiçbir maddî karşılık ile ölçülemeyecek kadar saygın bir mesleğin mensubu olan tüm öğretmenlerimize sevgi, saygı ve minnettarlığımı ifade ediyor; tüm öğretmenlerimizin "24 Kasım Öğretmenler Günü “nü tebrik ediyorum.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, mesleğe yeni başlayan genç arkadaşlarıma başarılı ve huzurlu bir meslek hayatı temenni ediyor, emekli olmuş öğretmenlerimize de hizmetleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kutlama programında okunan şiirlerin yanı sıra adaylığı kaldırılan öğretmenlerimizin yemin törenleri gerçekleştirilerek 2021 yılı içerisinde emekli olan öğretmenlerimize “Hizmet Şeref Belgesi” takdim edildi. “Öğretmen Kimdir?” konulu il protokolü ile gerçekleştirilen röportajların video gösterimi büyük ilgi uyandırdı.

Öğrenciler arasında düzenlenen resim, şiir, kısa film yarışmalarında ve öğretmenler arasında düzenlenen anı yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri de kutlama programında takdim edildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerimizin hafta boyunca devam edeceğini belirterek yüreğini ortaya koyarak canla başla ülkesi için çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.