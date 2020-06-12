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İlçe Kaymakamlarından Vali Aktaş’a Hayırlı Olsun Ziyareti

İlimize bağlı İlçe Kaymakamları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nevşehir Valiliği görevinden Çanakkale Valiliğine atanan Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ettiler.

Nevşehir 12.06.2020, 08:18
İlçe Kaymakamlarından Vali Aktaş’a Hayırlı Olsun Ziyareti
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Valiler Kararnamesi ile Nevşehir Valiliği görevinden Çanakkale Valiliğine atanan Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ederek, veda ziyaretinde bulunan İlçe Kaymakamları, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Vali Aktaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, İlçe Kaymaklarına teşekkür etti ve Nevşehir’de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyarette; Vali Yardımcıları Mehmet Öz, Aydın Abak ve Hasan Erkal da hazır bulundu.

Ziyaret, bir süre sohbetin ardından Valilik Fuayene Salonunda hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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