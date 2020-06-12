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İlçe Kaymakamlarından Vali Aktaş’a Hayırlı Olsun Ziyareti
İlimize bağlı İlçe Kaymakamları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nevşehir Valiliği görevinden Çanakkale Valiliğine atanan Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ettiler.
Nevşehir 12.06.2020, 08:18
Valiler Kararnamesi ile Nevşehir Valiliği görevinden Çanakkale Valiliğine atanan Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ederek, veda ziyaretinde bulunan İlçe Kaymakamları, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundular.
Ziyarette; Vali Yardımcıları Mehmet Öz, Aydın Abak ve Hasan Erkal da hazır bulundu.
Ziyaret, bir süre sohbetin ardından Valilik Fuayene Salonunda hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.