İl spor merkezlerine kayıtlar sürüyor

Nevşehir Merkez ve İlçelerde açılan yaz spor okullarında İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı spor tesislerimizde 5 - 18 yaş arasındaki çocukların antrenmanları tüm hızıyla ilgi ile devam ediyor.

Yüzme: 975 sporcu, Voleybol: 769 sporcu, Basketbol: 719 sporcu, Cimnastik: 281 sporcu,

Taekwondo: 226 sporcu sadece 5 branşta 2 bin 970 sporcu ile yaz spor okulları çalışmaları Spor Kompleksinde, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Okul Spor Salonları ve İlçe tesislerinde devam ederken geçen yıl 6 bin 701 çocuğun yararlandığı yaz spor okullarında bu yıl bu sayının daha da artması bekleniyor.

Tenis, Badminton, Halter, Hentbol, Atletizm, Okçuluk, Judo, Özel Sporcular ve diğer branşlarda da antrenmanlar okullar açılıncaya kadar tüm hızıyla devam edecek.

İl Spor Merkezleri kayıtlar İlimiz ve İlçelerde devam etmekte olup, ayrıntılı bilgi almak için Spor Kompleksi kayıt bürosuna gelebilir veya 0384 213 13 38 nolu telefonu arayabilirsiniz.