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İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
NEVŞEHİR İL SPOR GÜVENLİK KURULU AĞUSTOS AYI TOPLANTISI, NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL’İN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Nevşehir 13.08.2020, 09:45
Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Ağustos ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, TFF Nevşehir İl Temsilcisi Tolga Karaca, Nevşehir Belediyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli, TVF Nevşehir Temsilcisi İlhan Ekici ile İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.