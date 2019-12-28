İl Müftüsü Öztürk Kuba camiinde incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR(MHA) Son zamanlarda en büyük nüfus yoğunluğuna sahip yerleşim alanlarından olan Nevşehir merkez Bekdik Mahallesi, TOKİ konutları 4. Etap ve şehirler arası terminal yakınına inşa edilen ve geçtiğimiz günlerde ibadete açılan Kuba Camii’nde incelemeler bulunan İl Müftüsü Öztürk, Cuma namazı öncesi vaaz etti.

Caminin çok güzel olduğunu belirten İl Müftüsü Öztürk, “Allah yapandan, yaptırandan, önder olanlardan, maddi ve manevi destek verenlerden razı olsun. Sadaka-i cariye arıyorsanız işte size sadaka-i cariye olan ebedi sevap kazandıracak bir eser. Bu camide ezanlar okundukça, namazlar kılındıkça ve Kur’an-ı Kerim’ler okundukça; kılınan namazlardan ve okunan Kur’an-ı Kerimler’den yaptırana, yapana, önder olana ve maddi ve manevi destek verenlere de bir pay verilecektir. Rabbim cemaatini bol eylesin” dedi.