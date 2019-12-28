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İl Müftüsü Öztürk Kuba camiinde incelemelerde bulundu
İl Müftüsü Yakup Öztürk geçtiğimiz günlerde inşaatı tamamlanarak ibadete açılan Kuba Camii’nde incelemelerde bulundu.
Nevşehir 28.12.2019, 14:00
Caminin çok güzel olduğunu belirten İl Müftüsü Öztürk, “Allah yapandan, yaptırandan, önder olanlardan, maddi ve manevi destek verenlerden razı olsun. Sadaka-i cariye arıyorsanız işte size sadaka-i cariye olan ebedi sevap kazandıracak bir eser. Bu camide ezanlar okundukça, namazlar kılındıkça ve Kur’an-ı Kerim’ler okundukça; kılınan namazlardan ve okunan Kur’an-ı Kerimler’den yaptırana, yapana, önder olana ve maddi ve manevi destek verenlere de bir pay verilecektir. Rabbim cemaatini bol eylesin” dedi.
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