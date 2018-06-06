İl Müdürü Solmaz bakanlık çalıştayına katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek Resmi Gazetede yayınlanan 7143 numaralı Kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle son dönemde geniş yankı uyandıran İmar Barışı konusunda 23.05.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla Ankara’da düzenlenen İmar Barışı Çalıştayına Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz katıldı.

İmar Barışı, 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı Resmi Gazetede, 3194 sayılı İmar Kanununa geçici 16. Madde eklenerek yayınlandı. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar henüz belirlenmedi. Bakanlıkça bu konuda çalışmalar yapılıyor.

İmar Barışının uygulamasına yönelik “usul ve esasların” belirlenmesine müteakip başvurular alınacak olup, gelişmeler hakkında kurumun web sitesinden bilgilendirme yapılacak.