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İl Genel Meclisinden Vali Aktaş'a teşekkür plaketi
Önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile atandığı Çanakkale Valiliği görevine başlayacak olan ve Nevşehir'de veda ziyaretlerinde bulunan Vali İlhami Aktaş il genel meclisi başkanlığını ziyaret etti.
Nevşehir 15.06.2020, 11:36
NEVŞEHİR(MHA) İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç ve meclis üyelerince karşılanan Vali İlhami Aktaş'a 4 yıl süreyle Nevşehir'e verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, yeni görev yerinde de kendisine başarılar diledi.