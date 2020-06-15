İl Genel Meclisinden Vali Aktaş'a teşekkür plaketi

NEVŞEHİR(MHA) İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç ve meclis üyelerince karşılanan Vali İlhami Aktaş'a 4 yıl süreyle Nevşehir'e verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, yeni görev yerinde de kendisine başarılar diledi.

Başkan Dinç, ziyaretin anısına Vali Aktaş'a bir de çanak plaket takdim etti.