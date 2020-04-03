İkamette Maaş Hizmeti

112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonuna yapılan toplantıda; Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere, yapılacak sosyal yardım ödemeleri yarın evlerde bizzat hak sahiplerine elden yapılması, PTT şubelerinden ve bankamatiklerinden ödeme yapılmaması, yardım alan vatandaşlarımızın yarın EVLERİNDE KALMALARI, kesinlikle PTT şube ve bankamatiklere gitmemeleri, PTT, jandarma ve emniyet güçlerince ödenmesi planlaması yapıldı.

Nakdi yardımlar, vatandaşlarımız PTT’ ye gelmeden evlerinde ödeme yapılacak.

Toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdür Vekili Faruk Yaman, PTT Başmüdürü Niyazi Bal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüsamettin Ellialtı katılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin de hazır bulundu.