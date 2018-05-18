İHH yoksulların umudu olmaya devam ediyor

Nevşehir İHH tarafından sürdürülen yardım faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Nevşehir il merkezi ilçeler, belde ve köylerde yardıma ihtiyacı olan aileleri tek tek ziyaret edip, Ramazan ayına özel olarak hazırlanan gıda paketleri dağıtılıyor.

İHH yetkilileri, mübarek Ramazan ayının başlamasıyla gündüz ve akşam vakitlerinde aralıksız köy köy ev ev gezip daha önceden listeleri hazırlanan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolilerini ulaştırıyor.

Çocuklu ailelere gıda kolisinin yanında ayrıca çocuk hediye paketi bırakan İHH görevlileri, mazlumlardan hayır dua alıyor, yoksul ve mağdurlara ihtiyaç duyduğu malzemeleri ulaştırmanın huzurunu yaşıyor.

Ramazan ayına özel olarak hazırlanan gıda paketleri ve çocuk hediye paketleri Nevşehir İHH Nakil Aracı ile İHH gönüllülerinin omuzlarında ailelere ulaştırılıyor.

Nevşehir İHH, dünya genelinde birçok mazlum ve İslam coğrafyasına yaptığı yardımlarını, aynı şehirde, aynı havayı teneffüs ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine de sunmaya devam ediyor.