İHH Ürgüp'te yardım kampanyası başlattı

NEVŞEHİR(MHA) Suriye’de tesis edilen güvenli bölgede, son dönemde yardımların azalmasıyla ekmeğe muhtaç hale gelen savaş mağduru, çocuk, kadın, yaşlı binlerce insan açlık ve soğukla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor.

10 yılı aşkın süredir, bombardımana maruz kalan, evleri başlarına yıkılan on binlerce mazlum Müslüman, Suriye’nin kuzeyine oluşturulan güvenli bölgede, bu kez açlıkla imtihan oluyor.

Ürgüp ilçesindeki İHH Gönüllüleri, yaşanan bu insanlık dramına kayıtsız kalmayarak, yardım kampanyası başlattı.

Bir torba Un nakliye dahil 135 TL’den temin edildiği belirtilirken, destek vermek isteyenler afişte yer alan irtibat numaralarını arayabilir.

Yapılan açıklamada, “Suriye’deki güvenli bölgede çok ciddi bir açlık sorunu var. Un temin edilemediği için insanlar kuru ekmeğe dahi ulaşamıyor. Bu nedenle Acil Un Yardımı Kampanyası başlatıldı. Ürgüp’teki Müslümanlar adına 1 tır ( 500 torba ) un göndermek için gayret içerisindeyiz. Son gün 9 Aralık. Şu ana kadar 60 torba oldu. Kaldı 440 torba. Desteklerinizi bekliyoruz” denildi.