İHH ekipleri kar-kış demeden Nevşehir’de yardıma koşuyor

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir il genelinde, kar kış, gece gündüz demeden yoğun şekilde çalışan İHH gönüllüleri, başta gıda kolileri olmak üzere, hijyen paketleri ve ihtiyaç duyulan ev eşyalarını vatandaşlarımıza ulaştırıyor.

Nevşehir’de yıllardır aktif şekilde gayret gösteren İHH ekipleri, bugüne kadar yüzlerce Nevşehirli ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü.

Nevşehir genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere hayırseverlerin destekleriyle temin edilen malzemeleri ulaştıran İHH gönüllüleri, “İyilik her zaman, her yerde” sloganıyla çalışarak büyük takdir topluyor.

İHH’nın Nevşehir’deki çalışmalarına katkı sunmak isteyen hayırseverler 0535 9327125 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir.