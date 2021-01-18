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İHH ekipleri kar-kış demeden Nevşehir’de yardıma koşuyor
Koronavirüs salgının başladığı ilk günden beri, Nevşehir’de çalıştıkları iş yerlerinden ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan veya geliri düşen vatandaşlarımızın yardımı koşan İHH ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Nevşehir 18.01.2021, 15:13
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir il genelinde, kar kış, gece gündüz demeden yoğun şekilde çalışan İHH gönüllüleri, başta gıda kolileri olmak üzere, hijyen paketleri ve ihtiyaç duyulan ev eşyalarını vatandaşlarımıza ulaştırıyor.
Nevşehir genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere hayırseverlerin destekleriyle temin edilen malzemeleri ulaştıran İHH gönüllüleri, “İyilik her zaman, her yerde” sloganıyla çalışarak büyük takdir topluyor.
İHH’nın Nevşehir’deki çalışmalarına katkı sunmak isteyen hayırseverler 0535 9327125 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir.