İhale İlanları ve Sonuçları Led Ekranda Yayınlanıyor

Göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaşlara şeffaf, açık ve hesap veren bir belediyeciliğin sözünü veren Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla Nevşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin yeni bir uygulamaya geçildi.

Ocak ayında başlayan uygulama ile birlikte, Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin gerçekleştirilecek olan ihaleler öncesinde, ihalenin niteliği ve gerekli tüm başvuru belgelerine ilişkin bilgiler şehrin araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Ziraat Bankası Kavşağı’nda bulunan dev ekranda yayınlanıyor.

Gerçekleştirilen ihalelerin sonuçları da yine buradan yayınlanarak esnafların ve vatandaşların bilgilenmesi sağlanıyor.

Kamu İhale Kanununun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde bulunan “İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü gereği, yapacağı tüm ihaleleri Kamu İhale Platformu, Yerel Gazeteler, belediye web sayfası gibi yazılı ve görsel mecralardan da duyuran Nevşehir Belediyesi’nin bu uygulaması Nevşehirli esnafların da takdirini topladı.

Nevşehirli esnaflar, ihalelere ilişkin daha fazla kişiye ulaşarak daha şeffaf bir ihale süreci gerçekleştirmeyi amaçlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.

İhalelere ilişkin daha fazla kişiye ulaşarak daha şeffaf bir ihale süreci gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Rasim Arı ise, “İhalelerde şeffaflık, rekabet ve hesap verilebilirlik kriteri bizim için çok önemli. Yapılacak bütün ihaleleri artık herkes dev led ekrandan takip edilebilecek. " dedi.