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İçme Suyu Ana İsale Hattındaki Arıza Giderildi
Nevşehir’de çeşitli mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan eski ana isale hattında meydana gelen arıza giderildi. Dün gece saatlerinden itibaren arızadan dolayı su kesintisinin yaşandığı mahallelere yeniden su verilmeye başlandı.
Nevşehir 04.09.2020, 09:53
Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü arkasındaki Kadirak Deresi mevkiinde bulunan içme suyu ana isale hattında dün gece saatlerinde arıza meydana geldi. 2000 Evler, Güzelyurt, 15 Temmuz, Cevher Dudayev, Emek, Bahçelievler, 20 Temmuz ve Kıratlıoğlu Mahallelerini etkileyen arızaya Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Belediye ekiplerinin sabah saatlerine kadar süren çalışması sonrasında arıza giderilirken 2000 Evler Mahallesi Devlet Hastanesi civarı ve üniversite TOKİ bölgesi haricinde su kesintisinin yaşandığı tüm mahallelere yeniden su verilmeye başlandı.