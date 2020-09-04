İçme Suyu Ana İsale Hattındaki Arıza Giderildi

Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü arkasındaki Kadirak Deresi mevkiinde bulunan içme suyu ana isale hattında dün gece saatlerinde arıza meydana geldi. 2000 Evler, Güzelyurt, 15 Temmuz, Cevher Dudayev, Emek, Bahçelievler, 20 Temmuz ve Kıratlıoğlu Mahallelerini etkileyen arızaya Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Belediye ekiplerinin sabah saatlerine kadar süren çalışması sonrasında arıza giderilirken 2000 Evler Mahallesi Devlet Hastanesi civarı ve üniversite TOKİ bölgesi haricinde su kesintisinin yaşandığı tüm mahallelere yeniden su verilmeye başlandı.











