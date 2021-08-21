“Hünkâr Hacı Bektaş Veli” gazetesi dağıtıldı

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri Bayram Ekici; “Hacıbektaş Veli'nin vefatının 750. yılı sene-i devriyesinde Kültür Turizm Bakanlığı ve Hacıbektaş Belediyesinin düzenlemiş olduğu programlarda Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak Hacı Bektaş Veli'yi tanıtan bin adet gazeteyi dağıtarak insanların bilgilenmesine Hacı Bektaş Veli’yi tanımasına katkı sunduk.” dedi.

Öte yandan Hacıbektaş ilçesinde vatandaşlar NGC Başkanı Ekici'ye bu güzel hizmetleri için teşekkür etti.