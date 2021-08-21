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“Hünkâr Hacı Bektaş Veli” gazetesi dağıtıldı
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu, 58'nci Ulusal, 32'nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında çıkarılan “Hünkâr Hacı Bektaş Veli” gazetesi vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Nevşehir 21.08.2021, 19:09
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri Bayram Ekici; “Hacıbektaş Veli'nin vefatının 750. yılı sene-i devriyesinde Kültür Turizm Bakanlığı ve Hacıbektaş Belediyesinin düzenlemiş olduğu programlarda Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak Hacı Bektaş Veli'yi tanıtan bin adet gazeteyi dağıtarak insanların bilgilenmesine Hacı Bektaş Veli’yi tanımasına katkı sunduk.” dedi.