Hoy-Tur Ekibinin Dans Gösterisi izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı

Etkinliğin 3. Haftasında, Türkiye’nin en köklü halk dansları topluluklarından birisi olan Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu, Avanos Panayırında ki dans gösterileriyle, meydanı dolduran izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Türkiye’nin kültür elçiliğine katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası pek çok festivalde ülkemizi temsil eden Hoy-Tur halk dansları ekibi, gösterileri ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Belediye Başkanı İsmet İnce halk oyunları gösterisinin ardından Hoy-Tur ekibine teşekkür ederek, Avanos hatırası olarak ekip üyelerine Avanos tabağı hediye etti.