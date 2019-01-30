Hızlı Okuma Kursiyerleri Yazar Aytekin’in kitaplarını okuyacaklar

Devam etmekte olan Etkili ve Hızlı Okuma kursunda eğitim gören kursiyerlere yazar Osman okumak ve yazarlık üzerine söyleşide bulundu. Daha sonra da kursiyerlere kitaplarını imzaladı. Okuma alışkanlığı ve yazarlık deneyimlerini aktaran yazar Osman Aytekin, “okumakla bir insanın hayata bakışı değişir, bilmediği görmediği yerleri öğrenir, bilgi sahibi olur, kendini güzelce ifade eder. Kendini yetiştirmek isteyen kitap okumalıdır. Türk ve dünya edebiyatından kitaplar okumalıdır. Kitap okumanın faydası mutlaka kendini belli edecektir. Ortaokul öğrencisiyken kendime bir hedef koymuş ve ileride gazeteci ve yazar olacağım demiştim. Çok yazdım. İlk yazdıklarımı hep yırttım attım başarılı olamıyordum. Başarısızlığı çok kitap okuyarak atlattım. İyi bir yazar olmada Türkçeyi iyi ve güzel bilme, dilbilgisine önem vermek şarttır ancak çok kitap okumakla bir yazar veya okuyucu kendini daha iyi geliştirir. Kitaplar en iyi birer arkadaşlardır, sizler de iyi yazarları okuyun. Kelime hazneniz ve ufkunuz gelişecektir”, dedi.

Söyleşi sonrasında yazar Osman Aytekin öğrencilere Kırk Mısra Kırk Desen, Üç Arkadaş ve yeni çıkan Yeraltında Bir şehir öykü kitabını imzaladı. Halk Eğitim Merkezi Müdür Murat Arık ve eğitimci yazar Harun Çolak’a ve öğrenciler yazar Aytekin’e teşekkür ettiler.