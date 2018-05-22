Hayatını Kaybeden Gencin Organları 4 Kişiye Umut Oldu

Nevşehir de trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin, ailesi organ bağışını kabul ederek Ankara da organ nakli bekleyen 2 böbrek hastası, 1 karaciğer hastası ve 1 kalp hastası 4 kişiye yeniden umut ışığı oldu

Nevşehir Ürgüp ilçesinde bir süre önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan ve 3. Basamak Yoğun Bakım Servisine alınarak tedavisi süren ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan, 16 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Ali Can Gök’ün organları bağışa uygun görülünce Hastane Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Gök Ailesi ile iletişime geçti. Ailenin olumlu yanıtının ardından organ bağış merkezi ile irtibat kurularak organ nakli olacak uygun kişiler tespit edildi. Organlarının alınması için harekete geçildi.

Ankara da bulunan Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Nevşehire gelen Transplantasyon ekipleri karaciğer ve böbrekleri ve kalp kapakçığını çıkardı. Toplam 4 saat süren operasyondan sonra karaciğeri, iki böbrek ve kalp kapakçığı özel kutulara konularak organ nakli bekleyen 4 ayrı hastaya nakledilmek üzere karayolu ile özel bir araçla Ankara daki 3 ayrı hastaneye sevk edildi.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay “2018 yılının ilk 6 ayında bu 2. Organ naklimiz oldu. Gök ailesinin yaptığı organ bağışı, bu onurlu davranışı ile 4 insanımız yeni bir umut, yeni bir hayat şansı kazandı. Buradan merhuma Allahtan rahmet diliyorum. Ayrıca Gök Ailesine de sabır ve baş sağlığı diliyor, teşekkür ediyorum.” dedi.