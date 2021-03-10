Halis Uluer: Miraç Kandili’ne Erişmenin Sevinç ve Mutluluğunu Yaşıyoruz
Uluer Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis ULUER; kandil geceleri, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir.
Uluer Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis ULUER, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Nevşehirli hemşerilerinin ve İslam âleminin kandilini kutladı.
Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede her türlü zaman ve mekândan münezzeh olan Allah'ın izniyle semaya yükselmiştir. Bu mukaddes yolculuk, aynı zamanda insanın ilahi rıza doğrultusunda neleri elde edebileceğinin bir nişanesidir. Dolayısıyla böyle geceler, kendimizi sorgulamak, muhasebe etmek ve ruh dünyamızı onarmak adına eşi bulunmaz fırsatlardır.
Peygamber Efendimizin Rabbimizin huzuruna vardığı bu güzel gecede özellikle İslam alemi ve ülkemiz için dualar edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz milletimizin, tüm İslam âleminin ve Nevşehirli hemşerilerimizin Miraç Kandil’ini tebrik ediyor, bu gecenin milletimizin ve İslam âleminin birlik ve dirliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”