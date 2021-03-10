Halis Uluer: Miraç Kandili’ne Erişmenin Sevinç ve Mutluluğunu Yaşıyoruz

Uluer Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis ULUER, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Nevşehirli hemşerilerinin ve İslam âleminin kandilini kutladı.

Uluer mesajında şöyle söyledi: “Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandil’inin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka bir mübarek gece olan Miraç Kandil’ine erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç, bir yükseliştir.

Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede her türlü zaman ve mekândan münezzeh olan Allah'ın izniyle semaya yükselmiştir. Bu mukaddes yolculuk, aynı zamanda insanın ilahi rıza doğrultusunda neleri elde edebileceğinin bir nişanesidir. Dolayısıyla böyle geceler, kendimizi sorgulamak, muhasebe etmek ve ruh dünyamızı onarmak adına eşi bulunmaz fırsatlardır.

Peygamber Efendimizin Rabbimizin huzuruna vardığı bu güzel gecede özellikle İslam alemi ve ülkemiz için dualar edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz milletimizin, tüm İslam âleminin ve Nevşehirli hemşerilerimizin Miraç Kandil’ini tebrik ediyor, bu gecenin milletimizin ve İslam âleminin birlik ve dirliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”