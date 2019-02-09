Hafta sonlarının en çok ilgi gören seyir noktası

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye’nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin başkenti Nevşehir’in en önemli turistik uğrak alanlarından biri olan Panoramik seyir noktasının hafta sonları yurdun değişik yörelerinden bölgeye gelen çok sayıda misafiri oluyor.

Bölgenin doğal yeryüzü oluşumu peribacalarına hayran kalan, teleskoplarla peribacalarıyla süslenmiş vadileri daha yakından görme fırsatı elde eden yerli ve yabancı turistlerin her geçen yıl bu alana daha fazla ilgi gösterdikleri gözleniyor.