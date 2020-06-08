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Hacıbektaş’ta ’Sağlıklı işçiler sağlıklı tarım’ projesi tamamlandı
AHİLER KALKINMA AJANSI 2020 YILI KOVİD-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN VE HACIBEKTAŞ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SAĞLIKLI İŞÇİLER SAĞLIKLI TARIM PROJESİ TAMAMLANARAK AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Nevşehir 08.06.2020, 10:02
Ahiler Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Covid-19 İle mücadele ve dayanıklılık programı kapsamında desteklenen ve Hacıbektaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Sağlıklı İşçiler Sağlıklı Tarım projesi tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.
Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen proje 265 bin 795 lira Ahiler Kalkınma Ajansı’nın desteği ile gerçekleştirildi.