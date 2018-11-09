Hacı Nuri Yaralı Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

Açılış törenine Vali İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Kalaba Belediye Başkanı Mustafa Köroğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, daire müdürleri, sağlık çalışanları, Hayırsever Yaralı ailesi, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



Vali Aktaş açılış töreninde yaptığı konuşmasında,“Bu eserin ortaya çıkmasını sağlayan maddi olarak desteklerini sunan Yaralı ailesine teşekkür ediyorum. Açılışını yapacağımız H. Nuri Yaralı Aile Sağlık Merkezinin beldemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



Vali Aktaş daha sonra Yaralı Ailesi tarafından yaptırılan H. Nuri Yaralı Aile Sağlık merkezi için Nevşehirli Hayırsever Nuri Yaralı plaket takdim ederek teşekkürlerini ifade etti.



İlçe Müftüsü tarafından duaları yapılan H. Nuri Yaralı Aile Sağlık merkezinin açılış, Vali Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, ve Yaralı ailesi tarafından yapıldı.