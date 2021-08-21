Günde 90 - 110 ton süt alımı yapılıyor

NEVŞEHİR(MHA) 3 bin 400 üyesi bulunan Süt Üreticileri Birliğinin 23 süt toplayıcı. 7 tane kooperatif, 16 şahıs ile çalıştığını belirten Başkan Eren, "Alımını yaptığımız sütlerden 80 tonunu Sütaş'a gönderiyoruz. Süt üreticilerimizin süt faturalarını biz ödüyoruz. Ayrıca tarım marketimizde yalama taşı, sığır makine süt soğutma tanklarını düşük fiyatla satıyoruz. Derinkuyu da şubemiz var. Nevşehir'de Sütaş'ın sayesinde üreticilerimize en yüksek fiyatı veriyoruz. Bizim aradığımız sütte kalite ve dürüst kişilerle çalışıyoruz" dedi.