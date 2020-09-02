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Gülşehir’de üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
ÜSTYAPI SORUNUNU TAMAMEN BİTİRMEK İÇİN YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN GÜLŞEHİR BELEDİYESİ, KARAVEZİR MAHALLESİNDE KİLİTLİ PARKE TAŞ DÖŞEMESİNİN ARDINDAN PEYZAJ ÇALIŞMALARINI DA TAMAMLAYARAK, FATİH MAHALLESİNE YOĞUNLAŞTI.
Nevşehir 02.09.2020, 11:31
Üstyapı sorununu tamamen bitirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Gülşehir Belediyesi, Karavezir Mahallesinde kilitli parke taş döşemesinin ardından peyzaj çalışmalarını da tamamlayarak, Fatih Mahallesine yoğunlaştı.
Taş döşemede çok sayıda ekip kurularak bozulan yollarda da çalışmalarını sürdüren Gülşehir Belediyesi, doğalgaz çalışmalarının bittiği yerlerde de çalışmalarına başladı.